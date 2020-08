Wit-Russen voeren druk op, opnieuw duizenden de straat op

De oppositie zegt dat hij afgelopen week door de oproerpolitie is doodgeschoten, volgens de autoriteiten explodeerde er iets in zijn handen. Veel mensen hebben witte ballonnen of bloemen bij zich en maken het vredesteken. Voorbijrijdende auto's toeteren.

Net als de afgelopen week verzamelen zich opnieuw duizenden mensen in Wit-Rusland, die het vertrek van president Loekasjenko en nieuwe, eerlijke verkiezingen eisen. Op beelden van socialemediakanalen is te zien dat veel mensen zich hebben verzameld bij een metrostation in de hoofdstad Minsk, om een omgekomen betoger te herdenken.

In oppositiegroepen op Telegram wordt voor later vandaag opgeroepen tot een vreedzaam protest door de stad, een "burgermars voor vrijheid". Ook elders in Wit-Rusland wordt mensen opgeroepen de straat op te gaan. Voor morgen wordt ook opgeroepen tot massale protesten in het hele land.

Sinds de presidentsverkiezingen van zondag wordt er in heel Wit-Rusland betoogd. President Loekasjenko werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, maar vrijwel niemand twijfelt eraan dat er met de uitslag is gerommeld. De afgelopen dagen werden 7000 betogers opgepakt. Inmiddels vrijgelaten betogers hebben soms zware verwondingen, opgelopen door mishandeling in de cel.

President Loekasjenko wil volgens staatspersbureau Belta in gesprek met zijn Russische collega Poetin. Hij noemt de protesten in zijn land niet alleen een bedreiging voor Wit-Rusland, maar voor de hele regio. "Als Wit-Rusland instort, dan zal dat ook gelden voor de hele post-Sovjet-regio", stelde hij. "De meeste mensen die nu de straat op gaan, begrijpen dat niet."

Baltische staten willen vrije verkiezingen

De premiers van Estland, Letland en Litouwen hebben Loekasjenko opgeroepen om nieuwe, "vrije en eerlijke" verkiezingen te organiseren. In een gezamenlijke verklaring zeggen premier Ratas (Estland), Karins (Letland) en Skvernelis (Litouwen) zeer bezorgd te zijn over het gewelddadige optreden van de Wit-Russische oproerpolitie.

"We roepen de autoriteiten op af te zien van geweld tegen geweldloze betogers en alle gevangenen en mensen die tijdens de protesten zijn opgepakt vrij te laten", schrijven ze. Verder pleiten de drie premiers voor transparante verkiezingen, waarbij internationale waarnemers welkom zijn.

Gisteren riep de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in een videoboodschap mensen al op om dit weekend massaal, op een vreedzame manier, te betogen. Tichanovskaja had maandag protest aangetekend tegen de verkiezingsuitslag. Dinsdag dook ze op in Litouwen en las ze een verklaring voor. "Wit-Russen hebben gesproken, accepteer het", zei ze in die verklaring. Aangenomen wordt dat ze die onder druk heeft afgelegd.