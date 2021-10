Feyenoord laat Cambuur spartelen en zegeviert met minimaal verschil: 3-2

Bekijk de samenvatting van Cambuur - Feyenoord - NOS

Feyenoord heeft na twee wedstrijden zonder overwinning weer gewonnen. In Leeuwarden verzuimden de Rotterdammers wel een ruime overwinning op SC Cambuur neer te zetten: 2-3. Linksback Tyrell Malacia zorgde in 58ste minuut voor de winnende treffer. Door de winst klimt Feyenoord over Willem II en FC Utrecht heen naar de derde plek. Cambuur zakt naar de twaalfde plek. Leraar De Jong versus leerling Slot Vooraf stonden beide trainers in de schijnwerpers. Feyenoord-trainer Arne Slot zette zijn eerste stappen in het trainersvak onder de huidige Cambuur-trainer Henk de Jong. 'Leraar' De Jong had een tactische vondst in petto die goed uitpakte. Hij posteerde linksback David Sambissa als rechtsbuiten en had snel succes. Halverwege de eerste helft trok Sambissa als een volleerd aanvaller naar binnen en krulde de bal in de verre hoek raak.

Cambuur viert de treffer van Sambissa (rechts) - Pro Shots

Feyenoord was direct bij de les. Twee minuten na de openingsgoal draaide rechtsback Marcus Pedersen de bal in de zestien in en Bryan Linssen kopte al vallend zijn zesde van het seizoen binnen. Grip Feyenoord Met de gelijkmaker kregen de Rotterdammers meer grip op de wedstrijd, wat resulteerde in een voorsprong vlak voor rust. Guus Til legde de bal terug op de inlopende Fredrik Aursnes die voor 1-2 zorgde. De Noor had de voorkeur gekregen boven aankoop Alireza Jahanbakhsh. Direct na de treffer klonk het rustsignaal van arbiter Bas Nijhuis. Met de drie treffers voor rust was het nog niet klaar. Koud in de tweede helft ging gelegenheidsaanvaller Sambissa weer op pad en hij rondde een counter uit het boekje af: 2-2.

Marcos Senesi stond weer in de basis bij Feyenoord - Pro Shots