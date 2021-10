De uitzending van 24 oktober

De partijen formeren verder tijdens het herfstreces. Welke heikele punten liggen op tafel? Waarom was de huidige coalitie een verroeste auto geworden? We bespreken de stand van zaken met politiek verslaggever Arjan Noorlander .

Bolsonaro en zijn klimaatbeleid

Een week voor de klimaattop in Glasgow zoomen we in op Brazilië. Krijgt president Bolsonaro alsnog last van zijn halsstarrige weigering iets aan klimaatbeleid te doen? Correspondent Marc Bessems vertelt vanuit Brazilië.