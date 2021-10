Quartararo eist wereldtitel op in MotoGP

De 22-jarige Fabio Quartararo heeft de wereldtitel in de MotoGP-klasse gewonnen. De Franse Yamaha-coureur had op Misano in de GP van Emilia Romagna aan een vierde plaats genoeg om de titel op te eisen. Hij is met nog twee races te gaan niet meer te achterhalen in het klassement.

De race op Misano werd gewonnen door de Spanjaard Marc Márquez. De zesvoudig wereldkampioen in de zwaarste klasse was zijn landgenoot Pol Espargaro en de Italiaan Elia Bastianini te snel af.

De van poleposition gestarte Francesco Bagnaia was de enige die Quartararo nog van de wereldtitel had kunnen afhouden. De Italiaan reed lang aan kop, maar ging vijf ronden voor het einde onderuit.