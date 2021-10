Wild sluit carrière af met WK-brons op puntenkoers: 'Was supermooi avontuur'

Kirsten Wild heeft haar laatste WK baanwielrennen afgesloten met een derde plaats op de puntenkoers. Het goud ging naar de ijzersterke Belgische Lotte Kopecky, de Britse Katie Archibald pakte het zilver.

"Ik weet het niet zo goed", zijn de eerste woorden van Wild na een slopende puntenkoers. "Het is wel raar dat dit m'n laatste rondjes zijn", doelt ze op het einde van haar carrière als wielrenster.

"Ik ben heel trots op wat ik bereikt heb. Ik heb een aardige erelijst bij elkaar gefietst." Wild behaalde in haar carrière onder andere negen wereldtitels op de baan. "Ik kijk terug op een mooie tijd. Het was een supermooi avontuur, maar het is ook mooi dat het nu afgelopen is."

Ook met haar laatste prestatie in het oranje tricot, het brons op de puntenkoers, is Wild tevreden. "Met zo'n sterke tegenstander als Lotte Kopecky was een derde plek wel het hoogst haalbare. Dit was boven verwachting. Ik heb genoten, of eigenlijk afgezien. Het was een mooie koers."

Lang aan de leiding

De 39-jarige Wild, die zaterdag samen met Amy Pieters de wereldtitel op de koppelkoers veroverde, ging lange tijd aan de leiding in de puntenkoers. Ze pakte een ronde voorsprong, maar zag later andere favorieten als Archibald en Kopecky hetzelfde doen.

Wild bleef vechten en hield haar concurrenten scherp in de gaten. Kopecky was niet meer in te halen, maar de strijd om het zilver en brons werd op de eindstreep beslist. De Nederlandse was echter helemaal leeg, waardoor ze niet meer kon mee sprinten.

Haar voorsprong op de nummer vier, Marion Borras, was bleek groot genoeg, waardoor ze alsnog op het podium eindigde.