Betsema grijpt de macht in wereldbeker met cross-zege in Zonhoven

Denise Betsema - AFP

Ook de vierde wereldbekerwedstrijd in het veldrijden heeft bij de vrouwen een Nederlandse zege opgeleverd. In het zonovergoten Zonhoven (België) ging de winst naar Denise Betsema, die met haar overwinning de leiding in de stand om de wereldbeker overnam van Marianne Vos. Vos, winnaar van twee van de drie wereldbekers die eerder deze maand in de Verenigde Staten werden afgewerkt, was in Zonhoven niet van de partij. Ook onder anderen de Hongaarse Kata Blanka Vas, in de laatste wereldbeker derde achter Vos en Betsema, ontbrak. Opnieuw Nederlandse dominantie De Nederlandsen domineren de cross al het hele seizoen en in Zonhoven was het niet anders. Twaalf Nederlandse rensters stonden aan de start, na de eerste ronde bestond de toptien uit maar liefst negen landgenoten, op de plaatsen één tot en met negen welteverstaan.

