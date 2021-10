NEC sluit tumultueuze week af met overwinning op FC Twente

Na een week waarin het bij NEC vooral ging over een ingestorte tribune, rellen tegen Vitesse en mogelijk thuiswedstrijden zonder supporters, hebben de Nijmegenaren de week afgesloten met een 2-1 overwinning op FC Twente.

Daarbij mocht de club vooral de defensie van Twente danken, die bij de twee treffers in de fout ging. Voor de Twentenaren kwam er met de nederlaag een einde aan een serie van zes ongeslagen wedstrijden.

Traag tempo

De eerste helft kon amper boeien. De wedstrijd voltrok zich in een laag tempo en lag geregeld stil. Veelzeggend was dat beide ploegen niet een keer op doel schoten. In de rust werden Twente-spelers Giovanni Troupée en Dimitrios Limnios geslachtofferd door trainer Ron Jans.

FC Twente kwam met aanvallende intenties de kleedkamer uit, maar kreeg binnen vijf minuten een tegentreffer om de oren. Elayis Tavsan strafte miscommunicatie bij uitverdedigen van Twente af.

De treffer brak de wedstrijd open, met de thuisploeg die een aantal gevaarlijke kansen creëerde. Vooral invaller Virgil Misidjan viel op. De van PEC Zwolle overgekomen invaller bracht vuur in het aanvalsspel en zette met een strakke schuiver in de verre hoek de gelijkmaker op het scorebord.