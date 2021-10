Wederom sprintfinale tussen Lavreysen en Hoogland bij WK baanwielrennen

Voor het derde jaar op rij gaat de sprintfinale op de WK baanwielrennen tussen de Nederlanders Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Lavreysen had aan twee heats genoeg om zijn finaleplaats veilig te stellen, Hoogland had een derde heat nodig.

Lavreysen moest in zijn halve finale afrekenen met Sebastien Vigier en daar had de Nederlander geen moeite mee. In de eerste heat had hij beduidend meer snelheid en kon hij in de laatste bocht nog om de Fransman heen rijden en ook in de tweede heat was Lavreysen duidelijk sneller.

Hoogland had beduidend meer moeite met zijn tegenstander in de halve finales, Stefan Boetticher. In de eerste heat ging de Duitser al vroeg aan en kwam Hoogland niet meer in de buurt. Hoogland repareerde de achterstand door de tweede heat te winnen, waarna de derde heat de beslissing moest brengen.

Lavreysen vs. Hoogland

Daarin was Hoogland de Duitser opnieuw te snel af. Hoogland en Lavreysen strijden vanaf 14.27 uur om de wereldtitel. Bij de afgelopen twee WK's en de Zomerspelen van Tokio was Lavreysen telkens te sterk voor zijn landgenoot.