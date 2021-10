Derde wereldtitel op rij voor Lavreysen op sprint: 'Het went nog niet'

Harrie Lavreysen heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel op de sprint veroverd. Bij de WK baanwielrennen in Roubaix troefde hij wederom landgenoot Jeffrey Hoogland af.

De twee landgenoten kennen elkaar inmiddels door en door en streden zowel op de meest recente EK, de laatste twee WK's als op de Olympische Spelen van Tokio tegen elkaar om het goud. Telkens kwam Lavreysen als winnaar uit de bus en ook in Roubaix was dat het geval.

"Nee, het went nog niet", zei Lavreysen na de beslissende race. "Ik ben heel blij hoe deze week is gegaan. Wederom de hattrick, net als in Berlijn." Lavreysen pakte in Roubaix, net als vorig jaar in Berlijn, drie gouden medailles. Naast de wereldtitel op de sprint, was hij ook de sterkste op de keirin en veroverde hij het goud met de teamsprintploeg.

Sprintfinale

In de eerste race dwongen Lavreysen en Hoogland elkaar tot een surplace, maar eenmaal weer op gang, bleek de regerend olympisch kampioen de sterkste.

En ook in de tweede race liet de 24-jarige Lavreysen er geen twijfel over bestaan wie de snelste is van de twee. Hoogland ging al vroeg aan, maar werd in de laatste bocht ingehaald door Lavreysen. Hoogland werd zodoende wederom verwezen naar de tweede plaats.

"Mensen thuis zouden eens moeten voelen hoe mijn benen nu voelen, dat is echt een hel", aldus Hoogland. "Ik heb sterk de overtuiging dat ik van een toernooi als dit sterker wordt. Mijn dag komt zeker, en sneller dan Harrie denkt!"

Lavreysen leek zich niet geïntimideerd te voelen door de woorden van Hoogland. "Hij wordt alleen maar ouder, dus het komt goed."