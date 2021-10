Derde repatriëringsvlucht uit Marrakesh geland op Schiphol

Op Schiphol is de derde repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko geland. Het toestel kwam net als de vorige twee (gisteren en eergisteren) uit Marrakesh. Volgens een woordvoerder zat het toestel met 189 zitplaatsen bijna vol.

Marokko heeft alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verboden omdat in die landen het aantal coronabesmettingen oploopt. Wel gaven de Marokkaanse autoriteiten Transavia toestemming voor tien repatriëringsvluchten.

De komende dagen volgen er nog vier vluchten uit Marrakesh, een uit Casablanca, een uit Nador en een uit Tanger. In die steden zitten volgens de woordvoerder de meeste Transavia-reizigers.

Lege stoelen

Het gaat voor het grootste deel om reguliere vluchten, waarvan de tickets al verkocht waren. Transavia probeert zo goed mogelijk in beeld te krijgen welke passagiers gebruik maken van hun ticket en welke niet, zodat lege stoelen gevuld kunnen worden met reizigers van geannuleerde vluchten.

In totaal zaten er ongeveer 3500 mensen met een Transavia-ticket in Marokko. Een deel van hen is al op eigen gelegenheid uit Marokko vertrokken. Dat blijkt volgens de woordvoerder uit het feit dat heel wat passagiers geen gebruik maken van hun retourticket.

Daardoor verwacht de luchtvaartmaatschappij met de tien repatriëringsvluchten de meeste klanten terug te kunnen brengen naar Nederland. Als er geen plaats meer is op een Transavia-vlucht, helpt het bedrijf mensen een andere oplossing te vinden, zoals een vlucht via Parijs of Brussel. Vluchten van en naar België zijn door Marokko nog wel toegestaan.