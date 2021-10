Belg Abdi duikt onder Europees record in jubileumeditie marathon Rotterdam

Abdi duikt onder Europees record in jubileumeditie marathon Rotterdam - NOS

De strijd begon al vroegtijdig, want nog voor het 30 kilometerpunt waren alle hazen uit de wedstrijd en maakte Marius Kipserem zich los van de rest. De Keniaan liep op dat moment bijna een minuut onder zijn parcoursrecord van 2.04.11, gelopen in 2019.

De veertigste editie van de Rotterdam Marathon is een prooi geworden voor Bashir Abdi. De 32-jarige Belg bleef met een tijd van 2.03.35 ruim onder het Europees record van de Turk Kaan Kigen Özbilen (2.04.16).

De Belg passeerde triomferend de meet en werd de eerste Europeaan sinds Fabián Roncero in 1998 die in Rotterdam zegevierde. Kipserem en Wolde eindigden als tweede en derde. Roy Hoornweg werd de beste Nederlander in een tijd van 2.16.37.

Na afloop dankte Abdi het Rotterdamse publiek. "Op bepaalde stukken werd ik gek. Ze riepen mijn naam. Daar kreeg ik kippenvel van. Het motiveerde mij."

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Keniaanse Stella Barsosio. Zij passeerde de finish in 2.22.07.