Ethiopische Gidey verpulvert wereldrecord op halve marathon bij eerste poging

Atlete Letesenbet Gidey heeft in Valencia bij haar eerste halve marathon het wereldrecord verpulverd. De Ethiopische liep de 21,1 kilometer in 1.02.52 en dat was ruim een minuut sneller dan Ruth Chepngetich in april in Istanbul liep (1.04.02).

De 23-jarige Gidey was afgelopen jaar in Valencia ook al goed voor een wereldrecord op de vijf kilometer op de baan.

Ook wereldrecord op tien kilometer

De Ethiopische is ook in het bezit van de mondiale toptijd op de tien kilometer. Die liep ze in juni in Hengelo, twee dagen nadat Sifan Hassan het wereldrecord had gelopen bij de Fanny Blankers-Koen Games.