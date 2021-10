Chinees Hu verrast op rek met tweede goud, dubbelslag Japanse turnsters

Hu Xuwei - ANP

Turner Hu Xuwei heeft op de slotdag van de WK in het Japanse Kitakyushu twee wereldtitels veroverd. De Chinees was de beste op brug en rek. Vooral zijn goud op rek was verrassend. Alle ogen waren gericht op de strijd tussen de Japanners: olympisch kampioen Daiki Hashimoto en de turnlegende Kohei Uchimura. Hashimoto won met 15,066 nog wel het zilver achter Hu (15,166), maar Uchimura kwam in zijn geboorteplaats niet verder dan de zesde plaats.

Een uur eerder was Hu ook al succesvol op brug. In een finale waarin alle acht de finalisten van de Spelen in Tokio ontbraken, bleef de Chinees de Filipijn Carlos Yulo voor: 15,466 om 15,300. Yulo was eerder op de dag voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De Filipijn, die in 2019 al de beste was op vloer, won goud op sprong. Hij bleef de Japanner Hidenobu Yonekura en de Israëliër Andrey Medvedev voor.

Yulo was tijdens de Spelen als vierde geëindigd op sprong, maar de top-3 van Tokio was er nu niet bij. De Filipijn opende het bal in de eindstrijd en liet twee prima sprongen zien. Voor beide kreeg hij een score van boven de 9 voor de uitvoering. Nazar Tsjepoernij was de beste in de kwalificatie, scoorde hoger dan Yulo met zijn eerste sprong, maar verprutste zijn tweede poging en werd zevende.

Bij de vrouwen veroverde de Japanse Urara Ashikawa op balk haar eerste wereldtitel. De finale was een waar foutenfestival. Van de negen finalisten vielen er maar liefst vijf van de balk, onder wie Luo Rui en Angelina Melnikova, de nummers één en twee van de kwalificatie.

Ashikawa voorkwam in de kwalificatie op miraculeuze wijze een val en plaatste zich als zesde voor de finale. De nummer zes van de olympische finale in Tokio (de top-5 ontbrak in deze finale) won met een score van 14,100 punten. Het zilver ging naar de Duitse Pauline Schäfer-Betz, de wereldkampioene van 2017. Het brons ging naar Mai Murikami uit Japan. Vloer Melnikova leek haar fout op balk goed te maken door de wereldtitel op vloer in de wacht te slepen, maar na een protest ging Murakami met het goud aan de haal: 14,000 om 14,066 punten.

