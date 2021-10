Alsnog turngoud voor Filipijn Yulo op WK na deceptie op vloer

Carles Yulo heeft op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu de gouden medaille gepakt op het onderdeel sprong. De Filipijn bleef de Japanner Hidenobu Yonekura en de Israëliër Andrey Medvedev voor.

Yulo was tijdens de Spelen als vierde geëindigd op sprong, maar de top-3 van Tokio was er nu niet bij. De Filipijn opende het bal in de eindstrijd en liet twee prima sprongen zien. Voor beide kreeg hij een score van boven de 9 voor de uitvoering.

Met 14,916 punten bleef hij Hidenobu Yonekura (14,866) net voor. Medvedev behaalde met 14,649 punten zijn eerste WK-medaille ooit.

In de vloerfinale ging het eerder nog mis voor Yulo, die daarin slechts vijfde werd en daardoor zijn WK-titel niet kon prolongeren. Hij komt later vandaag ook nog in actie op brug.