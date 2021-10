Arne Slot en Henk de Jong bij de perspresentatie van SC Cambuur in 2014 - Pro Shots

Als Feyenoord zondag in Leeuwarden tegen Cambuur aantreedt, staat Arne Slot tegenover de man die hem kennis liet maken met het trainersvak op betaald voetbalniveau. Henk de Jong werkte in Friesland een aantal jaar samen met Slot en heeft daar goede herinneringen aan. Slot begon zijn loopbaan als trainer in de jeugd bij PEC Zwolle, waar hij zijn loopbaan als voetballer afsloot. In 2014 klopte hij bij Cambuur aan. "Hij wilde zich verder ontwikkelen, zijn diploma coach betaald voetbal halen", herinnert De Jong zich. Luie nummer tien "Hij vroeg of hij bij ons stage kon lopen. Ik vond dat wel interessant omdat hij als speler uniek was. Een beetje een luie nummer tien, die moeten altijd drie stappen vooruit denken. Dat soort genialiteit verzamel ik graag om me heen. En ik vond het ook gewoon een leuke, normale jongen."

Henk de Jong en Martijn Barto over Arne Slot - NOS

Slot kreeg aanvankelijk het onder 21-team onder zijn hoede. Hij bleek een aanvallend denkende trainer, die zijn ploeg in korte tijd in meerdere spelsystemen leerde voetballen. Al vrij snel werd hij gepromoveerd tot assistent van De Jong. Martijn Barto, een van de huidige assistenten van De Jong, was destijds speler van Cambuur. "Ik had direct door dat hij een goede trainer zou gaan worden. Hij is sociaal vaardig en tactisch goed onderbouwd. Toen we in 2016 in de beker van Ajax wonnen kwam de tactiek grotendeels uit zijn hoge hoed. Hij heeft altijd een plan." 'Slot zegt zinnige dingen' Volgens Henk de Jong kan Slot goed op spelers overbrengen wat hij wil. "Hij praat op een nuchtere manier over voetbal en zegt zinnige dingen. Daar luisteren spelers naar. Als hij praat, zie je dat ze blijven opletten en nadenken."

Henk de Jong en Arne Slot in 2015-16 - Pro Shots

Daarnaast heeft Slot volgens zijn voormalige leermeester de juiste route afgelegd. "Eerst in de jeugd bij Zwolle wat getraind, toen bij ons de onder 21, langzaam doorgroeien naar het eerste elftal en toen hoofdtrainer geworden. Sommige oud-voetballers worden te snel hoofdtrainer. Neem Frank de Boer, Ruud Gullit of Marco van Basten. Met een rustige opbouw hadden die misschien nu nog wel in de top gezeten." De Jong heeft nog regelmatig contact met Slot. "Die jongen heeft bij mij zijn diploma gehaald. Ik volg hem en spreek hem nog regelmatig. Dat zal ons hele leven zo blijven. Arne is een voetbalvriend."