Oppermachtige Schulting wint goud bij eerste wereldbeker in Peking

Op de 1.000 meter duldde ze echter geen tegenstand. In de finale bleef Kim Jiyoo zoeken naar een gaatje richting de koppositie, maar dat was er domweg niet.

De 24-jarige Schulting had dit weekend nog niet veel kunnen laten zien tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen. Ze viel donderdag in de kwartfinales van de 1.500 meter en op de 500 meter kwam ze helemaal niet in actie.

Suzanne Schulting heeft met overmacht de 1.000 meter gewonnen tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden van het shorttrackseizoen in Peking. De olympisch en wereldkampioene op deze afstand hield iedereen ruim achter zich. Xandra Velzeboer eindigde als vijfde.

Velzeboer schaatste een prima weekend met een vierde plaats op de 500 meter en de zestiende plaats op de 1.500 meter. In de finale van de 1.000 meter kwam ze ten val, maar de vijfde plaats was binnen.

Geen Nederlandse mannen in finale

De Nederlandse shorttrackers stelden teleur op de 1.000 meter in Peking. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Sven Roes strandden al in de series. Hwang Dae-heon kroonde zich op de 1.000 meter tot winnaar. De Zuid-Koreaanse shorttracker troefde in een tactisch sterke strijd Semjon Jelistratov uit Rusland af.

In Peking krijgt de Nederlandse ploeg voor het eerst te maken met de omstandigheden die ze te wachten staat tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar. De shorttrackers kunnen via de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht) drie olympische tickets per afstand voor hun land verdienen.