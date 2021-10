Goud voor oppermachtige Schulting, ook winst voor shorttrackers op aflossing

Op de 1.000 meter duldde ze echter geen tegenstand. In de finale bleef Kim Jiyoo zoeken naar een gaatje richting de koppositie, maar dat was er domweg niet.

De 24-jarige Schulting had dit weekend nog niet veel kunnen laten zien tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen. Ze viel donderdag in de kwartfinales van de 1.500 meter en op de 500 meter kwam ze helemaal niet in actie.

Suzanne Schulting heeft met overmacht de 1.000 meter gewonnen tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden van het shorttrackseizoen in Peking. De olympisch en wereldkampioene op deze afstand hield iedereen ruim achter zich. Xandra Velzeboer eindigde als vijfde.

In een ijzersterk deelnemersveld reden de Nederlandse shorttrackers een uitgekiende en vlekkeloze race, waarin Italië en China zichzelf uitschakelden door een val.

Ook in de finales van de aflossingsnummers veroverde de Nederlandse ploeg eremetaal. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes en Jens van 't Wout maakten een belabberd eerste shorttrackweekend goed met winst op de aflossing.

Velzeboer schaatste een prima weekend met een vierde plaats op de 500 meter en de zestiende plaats op de 1.500 meter. In de finale van de 1.000 meter kwam ze ten val, maar de vijfde plaats was binnen.

Op de gemengde aflossing was er zilver voor Velzeboer, Schulting, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout. Het goud ging naar China.

Toen Bence Nogradi, de mindere Hongaarse shorttracker in de baan reed, greep Van 't Wout zijn kans en sloeg zo een onoverbrugbaar gat.

Vervolgens moest Nederland afrekenen met Zuid-Korea, dat onder druk een wissel verknalde en eveneens wegviel. De enige overgebleven concurrent was Hongarije, dat met John-Henry Krueger, Shaoang Liu en Shaolin Liu drie wereldtoppers heeft.

Dat gebeurde ook in de finale van de aflossing voor vrouwen. De Nederlandse vrouwen, zaterdag nog goed voor een wereldrecord , lagen lang op koers voor het goud, maar werden in de laatste ronde geklopt door China.

China verslaat Nederlandse shorttracksters op aflossing in Peking - NOS

Dat had een diskwalificatie kunnen betekenen, maar China gleed alsnog als eerste over de streep, dus liet de jury het zo.

Geen Nederlandse mannen in finale

De Nederlandse shorttrackers stelden teleur op de 1.000 meter in Peking. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Sven Roes strandden al in de series. Hwang Dae-heon kroonde zich op de 1.000 meter tot winnaar. De Zuid-Koreaanse shorttracker troefde in een tactisch sterke strijd Semjon Jelistratov uit Rusland af.

In Peking krijgt de Nederlandse ploeg voor het eerst te maken met de omstandigheden die ze te wachten staat tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar. De shorttrackers kunnen via de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht) drie olympische tickets per afstand voor hun land verdienen.