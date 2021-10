Hans Mulder winnaar Jan Wolkers Prijs voor beste natuurboek

Hans Mulder, conservator natuurhistorische collecties aan de Universiteit van Amsterdam, is de winnaar van de negende editie van de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek. Dat is bekendgemaakt in de live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels.

Mulders boek, getiteld De ontdekking van de natuur, gaat over de manier waarop de kijk van westerse samenlevingen op de natuur veranderde door nieuwe ontdekkingen tussen de 16de en 20ste eeuw. Het boek bestaat uit twintig verhalen over mensen en onderwerpen die daarin een rol hebben gespeeld.

Zo komt de zelfgebouwde microscoop van Anthoni van Leeuwenhoek voorbij, die daarmee bacteriën ontdekte. Ook het verhaal van natuuronderzoeker Charles Darwin wordt beschreven, die tijdens een reis met zeilschip de Beagle ontdekkingen deed die aan de basis lagen van zijn evolutietheorie. De verhalen over onder meer vogels, bacteriën en insecten worden vergezeld van tekeningen en aquarellen die Mulder in de bibliotheek van Artis heeft gevonden.

"Mulder is een rasverteller en weet de lezer een boek lang bij de les te houden, geholpen door vleugjes ironie en een riante verzameling illustraties en klassieke prenten", schrijft de jury.

De Jan Wolkers Prijs is en initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuurfonds en de Volkskrant. Mulder krijgt een bedrag van 5000 euro en een originele portrettekening. Andere genomineerden voor de Jan Wolkers Prijs waren De onderwereld van de tuin van Romke van de Kaa, Biografie van een vlieg van Paul Faassen en Jaap Robben, De Poel van Pauline de Bok en Terra Ultima van Raoul Deleo en Noah J. Stern.

De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt.