Middelburg maakt 250 plekken vrij voor noodopvang asielzoekers

De Zeeuwse gemeente Middelburg vangt vanaf vandaag 250 extra asielzoekers op. In evenementencomplex A58 is door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een noodopvang ingericht waar vandaag de eerste 100 mensen terecht kunnen. Daar komen volgende week nog zo'n 150 plekken bij.

Met de noodopvang geeft de veiligheidsregio Zeeland gehoor aan een dringende oproep van het demissionaire kabinet. Dat vroeg aan elk van de twaalf provincies om dit weekend 100 plekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen.

De oproep volgde op de noodsituatie die afgelopen weken is ontstaan in aanmeldcentrum Ter Apel. Afgelopen week brachten daar tot wel zo'n 750 mensen de nacht door, terwijl er in de nachtopvang slechts 275 plekken zijn.

'Niet menselijk'

Eerder beloofde staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) al honderden extra plekken vrij te maken om te zorgen voor "verlichting" in Ter Apel. Zo konden er op vrijdag 300 mensen terecht in het voormalige belastingkantoor in Gorinchem.

In Almere werden extra opvangtenten geplaatst. Asielzoekers die daar werden opgevangen, zeiden deze week tegen Omroep Flevoland dat ze niet konden slapen door de lage temperaturen en rukwinden.

Het inzetten van tenten noemt de gemeente Middelburg dan ook "niet menselijk en wenselijk". "Zeker niet met oog op de herfst en de winter die in aantocht is." De gemeente ziet het daarom als een "plicht" om gehoor te geven aan de oproep van het kabinet, en asielzoekers op te vangen.

De evenementenhal A58 wordt voor zeker een half jaar als noodopvang gebruikt, dat kan met een half jaar verlengd worden. Voorlopig staan er nog veldbedden, maar volgens de gemeente worden er "zeer spoedig" zogenoemde units geplaatst, oftewel bedden en schuttingen.

Hotel en kazerne

Het COA werkte voor de oproep van het demissionaire kabinet al aan extra opvanglocaties voor asielzoekers. Zo konden er gisteren 150 mensen terecht in het Fletcher hotel in Emmen. Die locatie zou eigenlijk pas volgende week openen, maar wegens de noodsituatie in Ter Apel konden asielzoekers er al eerder terecht.

Ook was het COA al voornemens om een boot in Groningen en de voormalige XL-teststraat als noodopvanglocaties geschikt te maken. Op de boot kunnen 175 mensen terecht, in de teststraat zo'n 200.

Andere gemeentes werken ook aan nieuwe opvanglocaties. Zo maakt Tilburg in de voormalige Willem II kazerne in Tilburg 200 plekken vrij voor statushouders, zodat er in de reguliere asielzoekerscentra weer ruimte vrij komt. Die plekken zijn vanaf december beschikbaar. Ook in het Noord-Brabantse Overloon wordt aan opvang gewerkt: het is de bedoeling dat daar vanaf 1 november 30 extra caravans staan waarin asielzoekers terecht kunnen.

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. NOS op 3 zocht uit hoe dit komt: