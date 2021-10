Braves nemen revanche op Dodgers en bereiken eerste World Series in 22 jaar

Atlanta nam revanche op de Dodgers voor vorig jaar. Toen bogen de Dodgers in de finale van de National League, de halve finales van de strijd om de algehele honkbaltitel, een 3-1 achterstand om in een 4-3 zege en wonnen vervolgens de World Series.

In de finale om de Noord-Amerikaanse honkbaltitel treffen de Braves, voor wie Ozzie Albies het eerste punt binnenliep, Houston Astros. De Astros elimineerden vrijdagnacht Boston Red Sox, eveneens met 4-2.

Atlanta Braves heeft voor het eerst sinds 1999 de World Series bereikt. De Braves klopten Los Angeles Dodgers met 4-2, waarmee de (eind)stand in de best-of-7-serie op 4-2 kwam.

Eddie Rosario was de grote man voor Atlanta. De 30-jarige Puerto Ricaan joeg in de vierde slagbeurt bij een 1-1 stand en met twee honken bezet de bal de tribunes in, waarmee hij zijn ploeg drie punten bezorgde.

De Dodgers kwamen daarna nog tot slechts twee honkslagen, die hen één punt opleverden. Kenley Jansen stond in de negende inning op de werpheuvel voor de ploeg uit Los Angeles en stond geen punt toe.