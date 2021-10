Zo is het leven zonder coronapas: 'Ik moet elk plasje plannen'

Het is maandag een maand geleden dat de coronapas werd ingevoerd. Het kabinet denkt er nu al over na om die tot het voorjaar te verlengen. Nieuwsuur sprak met mensen die zich niet lieten vaccineren, en nu dus door het leven gaan zonder zo'n coronapas.

"Als het vaccinatiedrang wordt, ga ik niet zomaar mijn principes opzijzetten", zegt vastgoedondernemer Martijn. "Maar er is veel angst in de maatschappij. Als ik het vertel, houden mensen soms wel meer afstand."

In de video hieronder zie je hoe een vrouw soms 'illegaal' naar de wc gaat in een café. Maar ook waaróm mensen ervoor kiezen om zich meerdere keren per week te laten testen in plaats van een prik te nemen. "Dat ik ongevaccineerd ben, en iemand met extreme denkbeelden ook, betekent niet dat wij hetzelfde zijn."

Bekijk de video hier: