Rotterdam en de marathon passen al 40 jaar bij elkaar

"Bij de eerste editie in 1981 zat ik op het balkon met een sherry in de hand naar de renners te kijken", zegt Herman Wilton (71). Hij liep de Marathon Rotterdam 34 keer. "Bij de Kralingse Plas zag ik toen maar drie toeschouwers staan."

Je kunt de marathon vanaf 10.00 uur live volgen op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

De populariteit van de marathon nam na de eerste edities snel toe. Met als resultaat dat er de laatste jaren bijna een miljoen mensen langs het parcours staan te juichen. "Het is tegenwoordig een soort familiefeest", zegt Herman. "Op veel plekken is er muziek en zit de sfeer er goed in."

"In 1990 was ik een vreemde eend in de bijt door mee te doen met de marathon. Mensen zeiden: 'je moet er niet aan meedoen, daar zakken je borsten van in.'"

"Door de jaren heen doen er een stuk meer vrouwen mee aan de marathon", zegt Mario Kadiks, sinds 1985 directeur van het evenement. "Het is zelfs zo dat bij alle afstanden in het hele weekend zo'n 44 procent vrouw is."

Volharding en hard werken

"Wat al die veertig edities gelijk is gebleven is dat Rotterdam en de marathon bij elkaar passen", vervolgt directeur Kadiks. "Het was echt liefde op het eerste gezicht. Dat komt door de volharding en het harde werken dat hoort bij zowel de stad als bij een marathon."

De identiteit van de Marathon Rotterdam veranderde begin jaren 90 wel, overziet Herman Wilton. "Eerst was het tweede deel van de race op Zuid. Het publiek daar wist wel wat lichamelijk lijden was, waardoor je het gevoel had dat je door moest lopen. Toen het tweede deel in Noord kwam te liggen, werd het meer een feest. Daar dronken de toeschouwers gewoon een glaasje witte wijn."

"Dat maakt de Rotterdamse marathon zo fijn", zegt Marjan Bovill. "Het is zo'n vreedzaam evenement. Er zijn echt nooit vechtpartijen." Ook Wilton staat om die reden vandaag voor de 35ste keer aan de start: "De geweldloze sportiviteit is wat voor mij het elk jaar weer zo mooi maakt."

Vijf memorabele momenten uit de geschiedenis van de Rotterdamse marathon: