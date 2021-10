Brand op containerschip voor Canadese kust

Op een containerschip voor de Canadese westkust is brand uitgebroken. In twee van de containers die vlam hebben gevat, zitten licht ontvlambare en giftige stoffen.

Het grootste deel van de bemanning van de Zim Kingston is vanwege het vuur geëvacueerd en er is een veiligheidszone ingesteld rond het schip. Bij de brand komen giftige gassen vrij en er drijven containers rond.

De problemen begonnen vrijdag toen het schip, onderweg naar Vancouver, veertig containers verloor door de ruwe zee in de Straat van Juan de Fuca. Zaterdag brak de brand uit. Hoe die is veroorzaakt is niet duidelijk.

Een reddingsboot ligt in de buurt om de vijf bemanningsleden die nog aan boord zijn in veiligheid te brengen als dat nodig mocht zijn. De kustwacht onderzoekt hoe gevaarlijk de stoffen zijn die vrijkomen bij de brand. Het kaliumamylxanthaat in enkele van de containers is schadelijk voor het zeeleven.