Casino verkoopt elf werken van Picasso om ruimte voor diversiteit te maken

Het Bellagio-hotel in de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft elf schilderijen en andere werken van Picasso verkocht voor 100 miljoen dollar (ruim 85 miljoen euro). Moederbedrijf MGM Resorts wilde van de schilderijen af om plaats te maken voor meer werken gemaakt door vrouwen, mensen van kleur, lhbti-kunstenaars of kunstenaars met een handicap.

Vijf schilderijen hingen jarenlang in het restaurant van het hotel. Twaalf werken van Picasso blijven nog in dat restaurant hangen.

"Ik ben zo gewend om ze in het restaurant te zien, het verandert echt de dynamiek van de werken om ze hier in de galerij te zien", zegt MGM-topvrouw Tarissa Tiberti, die verantwoordelijk is voor kunstaankopen, tegen een lokale krant. "Het is interessant en leuk om ze in deze setting te zien. Het is ongelooflijk dat ze al meer dan twintig jaar in het Bellagio hebben gehangen."

Minares en muze

De veiling vond twee dagen voor de 140ste verjaardag van de Spaanse kunstenaar plaats. Veilinghuis Sotheby's had de kunstwerken onder de hamer. De veiling vond plaats in het Bellagio-hotel zelf. Het was voor het eerst dat het veilinghuis vanuit Las Vegas een veiling hield van deze omvang.

Femme au beret rouge-orange bracht 40,5 miljoen dollar op, ongeveer tien miljoen meer dan vooraf ingeschat. Het is een afbeelding van de kunstenaars minnares en muze Marie-Thérèse Walter die hij in 1938 maakte. De portretten Homme et Enfant en Buste d'homme waren goed voor respectievelijk 24,4 miljoen en 9,5 miljoen dollar.

Wie de schilderijen heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.