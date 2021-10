Een van de meest gezochte drugslords Colombia na jarenlange jacht opgepakt

Eenheden van de Colombiaanse politie en inlichtingendiensten hebben een van de meest gezochte kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. De autoriteiten maakten sinds zeven jaar jacht op Dairo Antonio Usuga, ook bekend als Otoniel.

President Duque van Colombia noemt de arrestatie de grootste klap die in deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. "Dit is alleen vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90", zei de president in een videoboodschap.

De 50-jarige Usuga stond aan het hoofd van de Clan del Golfo, de 'Golfbende', een drugsnetwerk 1200 gewapende bendeleden, meer dan twee keer zoveel als de 500 man waarover Escobar indertijd beschikte.

Er was een prijs van 3 miljard pesos (zo'n 685.000 euro) uitgeloofd voor informatie over de verblijfplaats van de bendeleider. In de VS was nog eens 5 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) uitgeloofd voor de gouden tip.