Verstappen houdt Hamilton met ruime marge van pole: 'Sterke teamprestatie'

"Dit is een circuit waarop Mercedes altijd erg sterk is, dus ik ben een klein beetje verrast. Maar de race kan een ander verhaal worden", waakt Verstappen voor te veel optimisme.

De Limburger gaf toe dat hij en Red Bull dit weekend van ver hebben moeten komen. "We hebben de auto flink verbeterd na een moeizame vrijdag. Vrijdag was ik niet blij, toen was het gat echt enorm. Het hele team -ook op de fabriek- verdient daar een compliment voor", aldus Verstappen.

Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin een eerste slag geslagen. De rivaal van Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel begint zondag van poleposition, nadat hij de snelste was geweest in de kwalificatie.

MAX: "It was exciting out there! P1 and P3 for the team is a very strong performance. I hope to have a good start tomorrow for the best possible result"

Valtteri Bottas, de ploeggenoot van Hamilton, noteerde de vierde tijd, maar start bij de race vanwege een gridstraf op de negende plaats. Hij kreeg in zijn Mercedes voor de zesde keer dit seizoen een nieuwe verbrandingsmotor en dat kost de Fin een gridstraf van vijf posities.

De teleurstelling van de tweede plaats in de kwalificatie was merkbaar bij Hamilton. "Sorry jongens", zei hij over de boordradio. Even later toonde de Brit zich een sportief verliezer bij de nababbel op het circuit. "Ik heb alles gegeven. Red Bull was ongelooflijk snel. Ik heb alleen geen idee of zij sneller zijn geworden of wij trager."

"We hebben geprobeerd te auto beter af te stellen, maar dat was een uitdaging. Ik heb moeite met de auto, die is onrustig", zei de regerend wereldkampioen.