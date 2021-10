Verstappen houdt Hamilton met ruime marge van pole: 'Sterke prestatie'

Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin een eerste slag geslagen. De rivaal van Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel begint zondag van poleposition, nadat hij de snelste was geweest in de kwalificatie.

MAX: "It was exciting out there! P1 and P3 for the team is a very strong performance. I hope to have a good start tomorrow for the best possible result" #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/tNcvJtkzEa

De teleurstelling van de tweede plaats in de kwalificatie was merkbaar bij Hamilton. "Sorry jongens", zei hij over de boordradio. Even later toonde de Brit zich een sportief verliezer bij de nababbel op het circuit. "Ik heb alles gegeven. Red Bull was ongelooflijk snel."

Spanning loopt op

Met nog zes races voor de boeg begint de spanning in de strijd om het wereldkampioenschap tussen Verstappen en Hamilton duidelijk toe te nemen.

Dat bleek niet alleen uit een plaagstoot in de vrije training, want ook de analisten duikelden de afgelopen dagen over elkaar heen of de Nederlander of de Brit de beste papieren heeft voor de wereldtitel.

Het verschil tussen de twee kemphanen in de WK-stand is momenteel zes punten in het voordeel voor leider Verstappen.

Hamilton won al vijf keer

Op het Circuit of the Americas was Hamilton al vijf keer de beste, al kwam zijn laatste overwinning op dit circuit in 2017 tot stand. Het beste resultaat voor Verstappen is een derde plaats in 2019.