Van Polen laat Vloet zien hoe het moet en is de held van Zwolle: 'Kan wel janken'

"Het was niet een van de meest gemakkelijke penalty's. Maar het zijn wel momenten om je verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben een van de penaltynemers en ik dacht: deze is zeker voor mij."

"Ik hield me daarom een beetje afzijdig", zei Van Polen. "Ik pakte mijn rust voor die penalty. Ik was zo blij dat de bal erin ging. Ik kon wel janken, echt waar."

Van Polen: "Het zat een keer mee. We hebben denk ik een hoop pech... Of eigenlijk wil ik het niet eens pech noemen. In ieder geval hebben we een hoop ongeluk gehad. En vandaag zat het mee. En dan in die laatste minuut een penalty. Voor mijn gevoel kon het niet mooier."

Of Van Polen er nog even aan gedacht heeft om het net zo te doen als Rai Vloet, die even daarvoor zijn panenka hopeloos over zag gaan? "Haha dat heb ik niet overwogen nee. Ik kan er nu wel om lachen, maar het is lullig voor hem. Normaal gesproken heeft hij een hele goede trap."

Vloet faalt met panenka

Waar Van Polen straalde aan de ene kant, somberde Rai Vloet dus aan de andere kant. De middenvelder van Heracles Almelo werd na zijn gemiste panenka de grote schlemiel.

"We verliezen deze wedstrijd door een dramatische uitvoering van een strafschop van mij", zei de schuldbewuste Vloet na afloop.

