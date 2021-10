Eigen doelpunt Zlatan en twee keer rood: Milan wint met moeite van Bologna

AC Milan heeft de koppositie veroverd in de Serie A. De Rossoneri worstelden zich langs negen man van Bologna (2-4) en hebben nu een punt meer dan het nog foutloze Napoli, dat zondag Roma treft.

Met de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic voor het eerst dit seizoen in de basis, viel alles voor de rust Milans kant op. Rafael Leao trof met een gelukkig schot doel, waarna Adama Soumaoro (Bologna) rood kreeg wegens vasthouden en Davide Calabria er 0-2 van maakt voor de bezoekers.

Eigen doel

Na rust leken de kansen gekeerd. Eerst kopte Ibrahimovic in eigen doel en de tien man van Bologna kwamen zelfs op gelijke hoogte via Musa Barrow.

De wedstrijd kantelde echter opnieuw toen Bologna met nog een man minder verder moest. Roberto Soriano kreeg na bijna een uur spelen rood. Bologna, waar Jerdy Schouten en Mitchell Dijks invielen, hield desondanks nog een tijd stand.

Pas in de 84ste minuut zette Ismaël Bennacer Milan weer op voorsprong, voordat Ibrahimovic in de slotminuut ook nog in het juiste doel scoorde.