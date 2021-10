Kramer bezorgt RKC drie belangrijke punten tegen Sparta

Michiel Kramer heeft RKC Waalwijk drie belangrijke punten bezorgd. Tegen Sparta Rotterdam, een directe concurrent in de strijd tegen degradatie, kopte Kramer in de slotminuten de winnende treffer binnen: 1-0.

Zowel RKC als Sparta had na negen wedstrijden nog maar zeven punten bij elkaar gesprokkeld. Door de overwinning neemt RKC afstand van Sparta, dat PEC Zwolle juist dichterbij zag komen door de zege op Heracles Almelo.

Hoewel met een overwinning een flinke tik uitgedeeld zou worden, speelden beide ploegen met een vijfmansverdediging vooral om niet te verliezen. Jens Odgaard was in de eerste helft dicht bij een treffer voor RKC, maar doelman Maduka Okoye kon de bal nog net over zijn doel tikken. Een schot van Vito van Crooij was vlak voor rust het gevaarlijkste moment van Sparta.

Groot feest

Na de rust ging het tempo omhoog en dat leverde meer kansen op. Kramer tikte van dichtbij over en kopte even later voorlangs.

RKC drong steeds meer aan en dat leverde gevaarlijke momenten op met Odgaard en Iliass Bel Hassani, maar opnieuw geen doelpunten. Aan de andere kant ging een wippertje van Mario Engels maar net naast.

In de 89ste minuut lukte het alsnog voor Kramer, die een voorzet van Bel Hassani binnen kopte en voor een groot feest in Waalwijk zorgde.