Verhoeven prolongeert wereldtitel in spectaculair gevecht met Ben Saddik

Verhoeven Ben Saddik Glory - ANP

Rico Verhoeven heeft op oerkracht zijn wereldtitel in het zwaargewicht van het kickboksen geprolongeerd. In het Gelredome in Arnhem moest tegenstander Jamal Ben Saddik in de vierde ronde de strijd staken met een technische knock-out. In de eerste ronde was het vooral Verhoeven die initiatief nam, maar Ben Saddik deelde met zijn rechter de eerste echte tik uit tegen het hoofd van de Nederlander. Vlak voor het einde van de eerste ronde lukte het de Marokkaanse Belg nog een keer en bracht hij Verhoeven even uit evenwicht. Technische knock-out Toch ging de eerste ronde naar de Nederlander. In de tweede ronde pakte Ben Saddik door en liet hij Verhoeven alle hoeken van de ring zien, waarbij beide zwaargewichten gehavend uit de tweede ronde kwamen. Verhoeven had een grote wond onder zijn linkeroog.

Verhoeven is er zwaar aan toe tijdens het gevecht van Ben Saddik - Reuters

Saddik won overtuigend de tweede ronde, alle vijf de juryleden kende hem de winst toe. Het leek erop dat de Marokkaanse Belg in de tweede ronde al zijn kruit verspeeld had, want een ronde later was de verdediging van Saddik nergens meer te bekennen en leek hij knock-out te gaan. Ditmaal waren de vijf juryleden onverdeeld voor Verhoeven. De vierde ronde duurde maar een paar seconden toen de scheidsrechter besloot het wereldtitelgevecht te beëindigen. Ben Saddik, die in Antwerpen is geboren maar als kickbokser uitkomt voor Marokko, was niet meer in staat te vechten.

De twee zwaargewichten stonden voor de derde keer tegenover elkaar. In 2011 versloeg Saddik Verhoeven met een knock-out. Zes jaar later, in 2017, stonden Saddik en Verhoeven weer tegenover elkaar, toen nam Verhoeven revanche en sloeg hij Saddik knock-out. Bekijk hier hoe Verhoeven in 2017 Ben Saddik knock-out sloeg.