Toussaint weer oppermachtig op 200 meter rugslag, derde wereldbekerzege op rij

Kira Toussaint heeft bij de World Cup in Doha de 200 meter rugslag op haar naam geschreven. De zwemster was net als bij de wereldbekers in Berlijn en Boedapest ook in Doha veel te sterk voor haar concurrentie.

De 27-jarige kwam net niet aan haar eigen Nederlandse record (2.02,09) in Qatar noteerde ze een tijd van 2.02,12. Spannend was de wedstrijd niet want de Zweedse Michelle Coleman tikte als tweede aan in 2.06,42.

Twee weken geleden zwom Toussaint het tien jaar oude record van Sharon van Rouwendaal op de 200 meter rugslag uit de boeken, toen noteerde ze een tijd van 2.02,09. De toptijd van Van Rouwendaal was toen 2.02,47.

Vierde zege in Rusland?

Arno Kamminga moest op de 200 meter schoolslag zijn meerdere erkennen in de Japanner Daiya Seto. Ranomi Kromowidjojo stond na de 100 meter vrije slag net naast het podium.

Met nog één wereldbeker te gaan staan Toussaint en Kamminga nu tweede in het algemeen klassement. Volgende week verplaatst het hele wereldbekercircuit zich naar het Russische Kazan.

Van donderdag 28 oktober tot en met zaterdag 30 oktober staan de zwemmers weer aan de start van de wereldbeker. Aansluitend, van 2 november tot en met 7 november, vinden Europees kampioenschappen op de korte baan plaats.