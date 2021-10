Aanvoerder Van Polen bezorgt PEC Zwolle eerste overwinning van seizoen

Lang leek het hoogtepunt van de avond de rentree van Heraclied Navajo Bakboord te zijn, de verdediger speelde na twee jaar blessureleed weer zijn eerste officiële wedstrijd. Bakboord scheurde in het najaar van 2019 zijn kruisband en keerde na 714 dagen terug.

Op een spannende slot na kende de wedstrijd weinig spektakel. In de eerste helft spraken de statistieken al boekdelen, er werd slechts één doelpoging genoteerd voor de thuisploeg.

PEC Zwolle heeft de allereerste driepunter van dit eredivisieseizoen binnen. In eigen huis bracht een strafschop in de slotfase van de wedstrijd de verlossing voor de hekkensluiter.

Na rust was het Heracles dat aandrong, maar niet tot scoren kwam. Met nog een halfuur te gaan dacht Kaj Sierhuis Heracles op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De VAR constateerde buitenspel bij de man van de voorzet, Giacomo Quagliata, en dus ging er een streep door de 1-0.

Vloet doet een panenka, maar schiet de bal over het doel - NOS

Tien minuten later had Rai Vloet met een strafschop de uitgelezen mogelijkheid om de bezoekers wél aan dat verlossende doelpunt te helpen. De aanvaller dacht dat mooi met een panenka te doen, maar tot frustratie van onder andere trainer Frank Wormuth verdween de bal over het doel.