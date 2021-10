Invallers helpen FC Utrecht aan kleine, maar verdiende winst op Heerenveen

Utrecht wist in een mum van tijd het thuispubliek voor zich te winnen door flink wat kansen te creëren. Mike van der Hoorn en Bart Ramselaar zagen hun inzet nog van de lijn worden gekeerd, maar Moussa Sylla maakte na 21 minuten de verdiende openingstreffer voor de Utrechters. De Fransman scoorde nadat de mee opgekomen Django Warmerdam de bal goed had teruggelegd.

FC Utrecht heeft hard moeten werken voor een overwinning op sc Heerenveen. De ploeg uit de Domstad stelde in het slotkwartier de winst veilig en had daar gezien de gecreëerde kansen ook het meeste recht op: 2-1.

Het feestgedruis op de tribunes van De Galgenwaard verstomde echter twee minuten later door een eigen goal Willem Janssen. De Utrecht-aanvoerder kreeg voorzet vanaf rechts van Milan van Ewijk ongelukkig tegen zijn voet en verraste doelman Maarten Paes. Het betekende voor Janssen zijn eerste eigen doelpunt in zijn loopbaan.

Na rust beet Utrecht zich dikwijls stuk de Friese defensie en moest er een driedubbele wissel, in de 64ste minuut, eraan te pas komen om het spel van de thuisploeg weer wat schwung te geven. Met name de werklust van nieuwkomer Remco Balk werkte aanstekelijk op de ploeg van trainer René Hake.

Bestrafte Veerman mist grote kans

Aan de overkant verzuimde invaller Henk Veerman in het slotkwartier sportieve revanche te nemen voor zijn reservebeurt door oog-in-oog met Paes te missen.

Extra zuur voor de lange spits was het dat Utrecht vervolgens niet veel later weer op voorsprong kwam, met opnieuw een hoofdrol voor twee invallers. Hidde ter Avest bediende Sander van de Streek, die al vallend de bal knap over keeper Xavier Mous kopte.

In de absolute slotfase drong Heerenveen nog aan, maar Utrecht hield eenvoudig stand.