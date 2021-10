Rotterdam is klaar voor Bashir Abdi, voor eeuwig de man van die 20 seconden

Niet winnaar Eliud Kipchoge, maar de vrienden Abdi Nageeye en Bashir Abdi bezorgden zichzelf in de Japanse metropool in één klap wereldfaam.

Onvergankelijke olympische roem is niet alleen weggelegd voor zij die in de slagschaduw van de vijf ringen hun ultieme moment van glorie kennen en met de handen in de lucht de finish passeren. De Belg Bashir Abdi weet er na de olympische marathon van Tokio alles van.

De marathon van Rotterdam is zondagochtend rechtstreeks te zien op NPO 1 en NOS.nl. De start op de Coolsingel is om tien uur, de televisie-uitzending begint om half tien. Gert van 't Hof is in Rotterdam de presentator, atleet Michel Butter doet de analyse. Leon Haan en oud-atleet Kamiel Maase verzorgen het commentaar. Sander de Kramer doet onderweg verslag.

Nog dagelijks wordt Abdi (32) in eigen land herinnerd aan het moment waarop zijn Nederlandse vriend hem naar de bronzen medaille loodste. "Overal waar ik kom, moet ik over die laatste twintig seconden van de marathon praten." Over de twee uur, negen minuten en veertig seconden die aan dat moment vooraf gingen rept niemand een woord.

Nageeye stevende in de race op een sensationele zilveren medaille af, maar had bij de finish nog de tegenwoordigheid van geest om zijn vriend Abdi in woord en gebaar op sleeptouw te nemen voor de derde plaats. En die opzet slaagde.

Als geen ander snapt Abdi dat hij in eigen land tot 'de man van die 20 seconden' is uitgegroeid. "Het was een prachtig voorbeeld van 'Teamwork Makes The Dream Work.' Ik was zó blij dat Nageeye in de finale beter was dan ik. Hij bleek in de laatste kilometer frisser dan ik en had alles onder controle. Gelukkig dacht hij eraan om zijn vriend naar de finish te slepen."

Zo mooi als in Tokio gaat het zondag in Rotterdam niet worden, weet ook hij. Maar als hij toch ergens een gooi kan doen naar het Europees record van 2.04.16, dat sinds 1 december 2019 op naam staat van de Turk Kaan Kigen Özbilen, dan maar in Rotterdam.

Abdi, die zelf een persoonlijke toptijd en Belgisch record van 2.04.49 kan overleggen, bereidde zich in de Pyreneeën voor op de klassieke 42.195 meter door de Maasstad. "Want als ik ergens hard wil lopen, dan is het wel hier."