Spaanse kranten snoeihard na vernedering: 'Barça nestelt zich in hel'

Ook Lionel Messi had weinig in te brengen tegen Bayern - AFP

De vernederende 8-2 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League heeft geleid tot snoeiharde kritieken in de Spaanse sportkranten. "Een historische belachelijkheid", is Mundo Deportivo genadeloos. En Marca noemt de uitslag een "ongekende vernedering voor Barcelona". De Duitsers gaven voetballes aan de trotse Spaanse grootmacht, die al jaren aan het kwakkelen is. De snelle openingstreffer van Bayern was er volgens de krant een "in de puurste Barça-stijl." De furieuze start van beide kanten en de snelle gelijkmaker beloofden een geweldig duel. "En dat werd het, maar dan van Bayern", aldus Marca. De uitschakeling van Barcelona stond dan ook al snel vast. "Met een uur spelen voor de boeg eindigde het seizoen van Barça en, naar te verwachten, dat van trainer Setién op zijn bank." Xavi, Pochettino of Kluivert? Over de opvolging van de coach speculeren de kranten ook al volop. De namen van Xavi, Maurico Pochettino en Mauricio Sarri circuleren. Ook Patrick Kluivert en Ronald Koeman komen voorbij. Van de huidige bondscoach van Oranje is bekend dat Barcelona zijn droomclub is en hij een clausule in zijn contract heeft die hem de optie biedt te vertrekken na het EK. Koeman werd begin dit jaar al gepolst als opvolger van Ernesto Valverde, die toen nog aan het roer stond bij Barcelona. De bondscoach bedankte echter, waarna de Catalanen hun vizier richtten op oud-speler Xavi, coach bij Al Sadd in Qatar. Xavi vond een overstap echter te vroeg, waarna de keus destijds viel op Quique Setién.

Na afloop van het duel zei Barça-trainer Quique Setién het vooral pijnlijk te vinden voor de fans. De spelers van Barcelona werden bij aankomst bij het hotel uitgejouwd:

Barcelona-trainer Setién na oorwassing: 'Dit is vooral pijnlijk voor fans' - NOS

De genadeloze ontmanteling van Barcelona onderstreepte nogmaals de favorietenrol voor Bayern en is voor Marca tegelijkertijd het zoveelste bewijs dat er werk aan de winkel is in Catalonië, net zoals verdediger Gerard Piqué ook al eiste na het duel. "Op alle fronten." 'Troon Messi trilt' De andere grote Spaanse sportkrant, AS, maakt eveneens gehakt van Barcelona. "Barça nestelt zich in de hel", is de weinig subtiele kop van het wedstrijdverslag. De krant haalt de pijnlijke uitschakeling van vorig jaar nog maar even aan, toen een 4-0 nederlaag in Liverpool een einde maakte aan het avontuur in de Champions League. "Het leek moeilijk nog lager te vallen, maar het lijkt erop dat er geen enkele uitdaging is die dit team kan overwinnen." De oproep van verdediger Piqué voor grote veranderingen bij de club zal weinig uithalen, verwacht de krant. "Eerdere waarschuwingen, die ook niets aan duidelijkheid overlieten, hebben geen enkel nut gehad."

Krantenoverzicht FC Barcelona-Bayern München - NOS/Getty Images