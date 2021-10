Kamerleden ontstemd door uitzetting ambassadeurs

De Tweede Kamer reageert ontstemd op de aankondiging van president Erdogan dat tien ambassadeurs Turkije moeten verlaten. Onder de tien is ook de Nederlandse ambassadeur. De ambassadeurs riepen maandag Turkije op om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beval eerder ook al zijn vrijlating, maar hij zit nog steeds vast. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij protesten tegen Erdogan.

'Dictator Erdogan'

Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans laat "dictator Erdogan weer eens zijn ware gezicht zien". De VVD'er noemt op Twitter het uitzetten van tien ambassadeurs een belachelijke daad en een zinloze escalatie. Hij roept de tien landen op één front te blijven vormen.

Zijn D66-collega Sjoerdsma vindt het "de wereld op zijn kop" dat Turkije de Nederlandse ambassadeur uitzet, omdat zij handelde in lijn met de uitspraak van het Hof.

Volgens PvdA-Kamerlid Piri ligt Erdogan "op ramkoers". Ook zij vindt het terecht dat de Nederlandse ambassadeur in Turkije het land heeft opgeroepen uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit te voeren. "Nu moeten alle 27 EU-landen zich hierachter scharen", twittert ze.

GroenLinks-woordvoerder Van der Lee spreekt van een bizar besluit van Erdogan. "Elementaire mensenrechten en een eerlijke rechtsgang met voeten treden en dan ontploffen als tien ambassadeurs je daar op aanspreken?", vraagt hij zich af op Twitter.

Ministerie heeft nog geen bevestiging

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt kennisgenomen te hebben van de uitspraken van Erdogan.

Maar het ministerie heeft nog geen officiële bevestiging dat Turkije de Nederlandse ambassadeur zal uitzetten, benadrukt een woordvoerder: "We zijn in afwachting van communicatie van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken over deze kwestie".

'Alle lidstaten moeten vonnissen uitvoeren'

Eerder deze week toen de Nederlandse ambassadeur op het matje werd geroepen, onderstreepte Buitenlandse Zaken dat Nederland zorgen over de situatie van de mensenrechten en de rechtsstaat in Turkije geregeld aan de orde stelt in de Europese Unie en de Raad van Europa.

Het ministerie noemde het "langdurige voorarrest van Kavala" een van die kwesties. Het ministerie wees toen op de "duidelijke uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op basis waarvan Kavala zou moeten worden vrijgelaten". Buitenlandse Zaken vindt dat alle lidstaten van de Raad van Europa vonnissen van het hof moeten uitvoeren, ook in deze zaak.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een instelling van de Raad van Europa. Ook Turkije is lid van die Raad.