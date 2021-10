Weer een domper voor Van Bommel in Bundesliga, Flekken houdt de nul

Na een klein halfuurtje opende Philipp Lienhart de score. De verdediger was met een vrije trap mee naar voren geslopen en wist de bal in twee instanties binnen te werken. Ondanks verwoede pogingen van Wolfsburg om de stand gelijk te trekken zorgde Lucas Höler na een kleine zeventig minuten voor de genadeklap: 0-2.

Wolfsburg was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar de laatste weken zit de klad erin bij de ploeg van Van Bommel. Na nederlagen tegen Union Berlin en RB Salzburg (Champions League) was nu ook SC Freiburg een maatje te groot.

Mark van Bommel heeft zaterdagmiddag in de Bundesliga de volgende tegenslag moeten slikken. VfL Wolfsburg ging in eigen huis ten onder tegen SC Freiburg (0-2). Bovenin de Duitse competitie begingen Bayern München en Borussia Dortmund geen misstap.

Freiburg-doelman Mark Flekken, die door Louis van Gaal opnieuw werd opgeroepen voor de voorselectie, hield de nul en staat nu met Freiburg op een verrassende derde plaats in de Bundesliga. Freiburg is daarbij de minst gepasseerde verdediging in de gehele competitie.

Makkelijke zeges Dortmund en Bayern München

Borussia Dortmund herstelde zich tegen Arminia Bielefeld na de afstraffing tegen Ajax in de Champions league. Zonder de geblesseerde sterspeler Erling Haaland won Dortmund gemakkelijk van Arminia Bielefeld: 1-3.

Na goals van Emre Can en Mats Hummels zorgde de nog maar 18-jarige Jude Bellingham voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Het toptalent slalomde zich een weg door de Arminia-defensie en besloot de heerlijke actie met een subtiel stiftje.

Fabian Klos redde vlak voor tijd de eer voor Arminia door een strafschop te benutten.

Ook koploper Bayern München boekte een simpele zege. Met minimale inspanning werd Hoffenheim met 4-0 opzijgezet.