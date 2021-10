Wiebes sluit WorldTour-seizoen af met overtuigende sprintzege Ronde van Drenthe

Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe op haar naam geschreven, de laatste wedstrijd van dit WorldTour-seizoen. De DSM-renster was na prima teamwerk oppermachtig in de eindsprint van een kopgroep van zeven.

De Italiaanse Elena Cecchini werd tweede, haar landgenote Eleonora Gasparrini eindigde als derde.

De Ronde van Drenthe wordt normaal gesproken in maart gereden, maar was vanwege het coronavirus dit jaar naar oktober verplaatst. Veel ploegen traden in Drenthe niet aan met hun sterkste rensters, maar DSM wel. En dat betaalde zich uit.

Wiebes in een zetel

Op zestien kilometer van de meet zorgde Floortje Mackaij (DSM) ervoor dat het peloton in stukken brak tijdens de derde beklimming van de VAM-berg, 500 meter à 4,2 procent.

Een kopgroep van zeven, onder wie liefst vier DSM-rensters, ging er vervolgens vandoor. De 22-jarige Wiebes was een van hen en werd dankzij haar teamgenoten na 159,1 kilometer koers in een zetel naar de finish in Hoogeveen gebracht.

Eindzege van Vleuten

De eindzege in de WorldTour was, net als in 2018, voor Annemiek van Vleuten, die niet van de partij was in Drenthe. Ze was voor de laatste wedstrijd al zeker van de eindoverwinning.