Gefrustreerde turnster Thorsdottir: 'Ga huilen als trainer stap opzij moet doen'

Haar trainer Patrick Kiens is gevraagd voorlopig zijn werkzaamheden op te schorten, maar daar wil zijn werkgever PAX in Hoofddorp vooralsnog niets van weten. "Ik ga huilen als hij alsnog een stap opzij moet zetten."

De frustraties nemen toe bij topturnster Eythora Thorsdottir. "Het lijkt wel een langlopend verhaal waar geen einde aan komt", zegt ze over de beerput die in het Nederlandse vrouwenturnen is opengetrokken.

"Ik ben blij dat mijn club niet voor de opinie gaat, dat mijn club iemand niet direct op non-actief wil zetten als daar nog geen reden voor is", zegt Thorsdottir rond een training met Kiens over de situatie. Kiens zelf wil voor de camera van de NOS niet reageren op alle toestanden.

Kiens begeleidt Thorsdottir al jaren en de turnster is blij dat haar club de trainer zijn werk laat voortzetten. Het bestuur van PAX is van mening dat de turnbond met meer en goed onderbouwde argumenten moet komen om Kiens te verzoeken zijn werkzaamheden voorlopig te staken.

Thorsdottir benadrukte al eerder dat goed onderzoek en een goede nazorg voor alle slachtoffers van het grootste belang is, maar wil voorkomen dat haar olympische droom in duigen valt.

"Ik wil mijn trainer graag bij me hebben. Ik denk dat mensen niet volkomen begrijpen hoe dicht een trainer bij een turnster staat. Patrick kent mij van jongs af aan. Hij voelt eigenlijk als een tweede vader voor me. Misschien is dat raar, maar het is zo... Je hebt zo'n goede band. Anders was ik niet hier. Dan was ik allang naar een andere club gegaan."

Klachten

De afgelopen jaren speelden er wel aantijgingen richting Kiens; Thorsdottir is daarvan op de hoogte. De klachten werden ongegrond verklaard.

"Ik denk dat ouders en turnsters misschien iets verkeerd hebben ervaren. Daar is wat misgegaan in de communicatie. Coach, turnster en ouders, dat is de cirkel, moeten altijd blijven communiceren. Ik heb dat vanaf mijn jeugd altijd gedaan. Ik heb me altijd veilig gevoeld. Als er iets was, kon ik dat thuis kwijt. Maar er was niets."

Stel dat PAX Kiens toch voorlopig aan de kant schuift? Thorsdottir: "Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Natuurlijk zou een andere coach dat misschien kunnen opvangen. Er is een vangnet, maar het zal nooit zo zijn als met mijn eigen trainer. Dat geldt voor elke turnster in TeamNL."

Lang duren

Een oplossing voor het stoppen van het topsportprogramma heeft de turnbond nog niet gevonden. Thorsdottir vreest dat het allemaal wel eens lang kan duren. "Ik heb het idee dat we alleen maar met verliezers te maken hebben. Ik ben bang dat het lang gaat duren en alles in duigen valt."