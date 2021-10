Turkije gaat Nederlandse ambassadeur en negen collega's uitzetten na rel over opgesloten dissident

De Turkse president Erdogan heeft de minister van Buitenlandse Zaken opgedragen om tien ambassadeurs het land uit te zetten. Ook de Nederlandse vertegenwoordiger Marjanne de Kwaasteniet wordt getroffen door de zware diplomatieke sanctie.

"Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om zo snel mogelijk af te handelen dat deze tien ambassadeurs tot persona non grata worden verklaard", liet Erdogan vandaag weten. "Ze zullen Turkije leren kennen en begrijpen. Als ze Turkije niet begrijpen, moeten ze vertrekken."

De tien riepen afgelopen maandag in een verklaring de Turkse regering op om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. De zakenman werd opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij protesten in 2013 in het Gezipark in Istanbul.

Op het matje

Behalve Nederland hebben onder meer de ambassades van de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk zich uitgesproken voor de vrijlating van Kavala. Eerder deze week had Turkije de ambassadeurs daarvoor al op het matje geroepen.

Erdogan had eerder al gezinspeeld op uitzetting van de diplomaten vanwege de verklaring. "Denken jullie Turkije zo de les te kunnen lezen? Wie denk je wel dat je bent?", had hij donderdag tegen journalisten gezegd.

Mislukte staatsgreep

Osman Kavala zit sinds 2017 vast voor zijn betrokkenheid bij de protesten tegen president Erdogan vier jaar eerder. Vorig jaar kwam daar, na een kortstondige vrijlating, een verdenking bij van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had de regering-Erdogan in 2019 al opgedragen Kavala vrij te laten, maar daaraan heeft de Turkse regering nooit gehoor gegeven. "In jullie landen worden bandieten, moordenaars en terroristen toch ook niet vrijgelaten?", reageerde Erdogan donderdag nog op de oproep.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op het besluit.