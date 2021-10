De uitzending van 23 oktober: Moeten we terug naar mondkapjes en thuiswerken? / Deze mensen namen bewust geen vaccin / Erdogan zet ambassadeurs Turkije uit

Moeten we terug naar mondkapjes en thuiswerken?

Nu de besmettingen stijgen en de winter eraan komt, rijst de vraag of we op de huidige manier de zorg wel werkbaar houden. Wat als er oververhitting dreigt? Sommige ziekenhuisbestuurders roepen nu op om na te denken over het herinvoeren van bepaalde maatregelen. In de studio spreken we met internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers, die bij het Radboudumc voorzitter is van het crisisteam.