40 jaar marathon Rotterdam: terugblik op vijf legendarische momenten

Zondagochtend om half tien stipt lost op de Rotterdamse Coolsingel burgemeester Ahmed Aboutaleb het startschot voor de marathon van Rotterdam. De ogen zijn gericht op de Belg Bashir Abdi, dank zij Nederlandse zijn vriend Abdi Nageeye afgelopen zomer winnaar van het brons tijdens de Olympische Spelen van Tokio. En op de Keniaan Marius Kipserem, die het parcoursrecord hoopt te verbeteren. Maar er gebeurt meer in de Maasstad. Directeur Mario Kadiks neemt na 35 jaar afscheid op de dag dat de marathon een jubileum viert. Het is zondag de veertigste editie van 'de mooiste marathon van Nederland', zoals de organisatie de wedstrijd graag noemt. Een mooie gelegenheid om terug te kijken op vijf legendarische momenten. John Graham wint eerste editie in 1981 23 mei 1981. Aan de start staan slechts 200 deelnemers, die ook nog eens in de regen moeten lopen. Het eerste parcours is niet bepaald spannend: de lopers gaan zes keer om de Kralingse Plas heen. De Schot John Graham is de eerste winnaar van de Rotterdamse marathon met een tijd van 2.09.28. Het prijzengeld? 750 Engelse pond.

Jacques Valentin is in 1981 de beste Nederlander. Hij wordt derde in een tijd van 2.15.17. De Nederlandse Marja Wokke wint bij de vrouwen de eerste editie (in 2.43.23). Ze is hiermee vijftien seconden sneller dan in de marathon van Amsterdam, die ze slechts veertien dagen daarvoor heeft gelopen.

1985: Lopes verbetert wereldrecord in Rotterdam Drie keer wordt in Rotterdam het wereldrecord verbeterd. De Portugees Carlos Lopes is de eerste. Op 20 april 1985 loopt hij 2.07.12.

Na Lopes verbeteren ook de Ethiopiër Belayneh Densamo in 1988 (2.06.50) en de Keniaanse Tegla Laroupe in 1998 (2.20.47) het wereldrecord tijdens de marathon van Rotterdam.

'Haas' Van Vlaanderen loopt door Bert van Vlaanderen is 21 op april 1991 ingehuurd als haas voor Tonnie Dirks en Aart Stigter. Maar hij voelt zich halverwege zo goed dat hij besluit om door te lopen. Van Vlaanderen finisht in 2.12.48 en is de eerste Nederlander én nationaal kampioen op de marathon.

Kamiel Maase denkt op 18 april 1999: "Wat Van Vlaanderen kan, kan ik ook." Als haas zou hij tot 15 kilometer lopen, maximaal 21 kilometer. Maar ook Maase loopt door. Hij pakt zelfs de olympische limiet voor de marathon van Sydney met een tijd van 2.10.10. Greg van Hest haalt hem nog vlak voor de finish in. Van Hest wordt elfde, Maase twaalfde. Maase wil aanvankelijk niet starten, hij heeft een familie-afspraak. Maar vier dagen voor de marathon belt wedstrijddirecteur Jos Hermens en gaat Maase overstag. Bij de passage van het atletenhotel zou Maase volgens plan uitstappen. Na afloop zegt hij tegen de pers: "Ik liep maar door, ik was toch al uitgecheckt..."

Roncero mist wereldrecord en bonus door kramp Op 19 april 1998 is Fabian Roncero koploper in de wedstrijd. De Spanjaard lijkt hard op weg naar een verbetering van het wereldrecord. Maar op de Maasboulevard slaat het noodlot toe: Roncero krijgt plotseling kramp. Hij gaat rekken en strekken, verspeelt de kans op het record en loopt een bonus van 150.000 euro mis.

Het is de laatste keer dat de marathon van Rotterdam bij de mannen wordt gewonnen door een Europeaan. Sinds 1999 werd de klassieke afstand drie keer gewonnen door een Ethiopiër en achttien keer door een Keniaan.

Nageeye pakt Nederlands record in 2019 Op 7 april 2019 wint de Keniaan Marius Kipserem onder prachtige omstandigheden de Rotterdamse marathon. Maar alle ogen zijn die middag gericht op Abdi Nageeye. Hij verpulvert zijn eigen Nederlands record met een tijd van 2.06.18.

Nageeye slaat dit jaar Rotterdam over en staat hij aan de start van de marathon van New York op 7 november. Hij zit wel voor de televisie om te kijken naar zijn vriend Bashir Abdi. De Belgische topper hoopt zondagochtend in Rotterdam het Europees record, dat nu op 2.04.16 staat, te verbeteren. "Met Bashir weet je het nooit", zegt Nageeye over het plan van Abdi. "Het is wel heel kort na de Spelen, maar Bashir kan heel snel herstellen. Ik gun het hem dat hij heel hard loopt in Rotterdam."