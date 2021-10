Arme Krul moet 7 keer vissen bij nieuwe zeperd Norwich, Chelsea blijft koploper

Eén lichtpuntje: Krul en consorten hebben al de nodige 'grote clubs' gehad. In de eerste negen speelronden trof Norwich onder meer Liverpool, Manchester City, Leicester City, Arsenal, Everton en dus Chelsea. De komende weken wachten, op papier, minder zware wedstrijden.

Dat is voor Norwich de grootste zeperd van dit nog jonge seizoen, maar zeker niet de eerste. Van de negen Premier League-wedstrijden gingen er zeven verloren, de andere twee werden gelijkgespeeld. Het doelsaldo van 2 doelpunten voor en 23 tegen stemt ook al niet echt hoopvol in de strijd tegen degradatie.

Tim Krul en Norwich City beleven voorlopig weinig plezier aan hun terugkeer op het hoogste Engelse voetbalniveau. Zaterdagmiddag kreeg Krul er op bezoek bij Chelsea zeven om zijn oren, resulterend in een 7-0 nederlaag.

Tegen Chelsea moest Krul al in de achtste minuut voor het eerst vissen, de 33-jarige doelman was kansloos op een schot van Mason Mount . Bij het klinken van het rustsignaal was de score opgelopen tot 3-0, na treffers van Callum Hudson-Odoi en Reece James.

In de tweede helft moest de arme Krul het antwoord schuldig blijven op inzetten van Ben Chilwell (4-0) en zijn eigen ploeggenoot Max Aarons (5-0), voordat hij zich op positieve wijze kon onderscheiden. Of beter gezegd, dacht te onderscheiden.

Krul keerde een strafschop van Mount, maar bleek zijn lijn te vroeg te hebben verlaten. In de herkansing werd de keeper alsnog gepasseerd waarmee de zesde goal op het bord kwam. In de slotfase bepaalde diezelfde Mount de eindstand op 7-0, waarmee de voormalig Vitesse-speler zijn eerste hattrick in de Premier League maakte.

Troosteloos laatste

Norwich staat na negen gespeelde wedstrijden laatste, Chelsea is nog minimaal een week koploper in de Premier League. Achtervolger Liverpool kan de Londenaren maximaal tot op één punt naderen.