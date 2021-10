Lockdown voor ongevaccineerden dreigt in Oostenrijk

Oostenrijk is van plan lockdowns in te voeren voor ongevaccineerde burgers als de bezettingsgraad van de IC's oploopt. Bondskanselier Schallenberg hoopt dat het dreigement helpt de vaccinscepsis in het land te bestrijden. Er zijn volgens hem te veel "weigeraars en twijfelaars".

"De pandemie is nog niet achter de rug", zei Schallenberg bij de bekendmaking van de plannen. "We dreigen een pandemie van ongevaccineerden in te struikelen."

Momenteel liggen er 220 coronapatiënten op de Oostenrijkse IC's. Als dat oploopt tot 500, een kwart van het totaal aantal IC's, dan wordt ongevaccineerden de toegang tot horeca ontzegd. Stijgt het tot 600, een derde van het geheel, dan mogen ze alleen maar in specifieke gevallen hun huis verlaten.

De minister van Volksgezondheid benadrukte dat dat moment nog niet is gekomen. "We kijken ver vooruit in de toekomst."

Vaccinaties stagneren

De vaccinatiegraad in Oostenrijk ligt op ruim 62 procent. Dagelijks komen daar nog slechts enkele duizenden gevaccineerden bij. Ter vergelijking: in Nederland is ruim 67 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, en ruim 83 procent van de 18-plussers.

De afgelopen week kwamen er per 100.000 inwoners zo'n 229 nieuwe besmettingen bij in Oostenrijk, tegen 153 een week eerder. In Nederland lag dat aantal respectievelijk op 174 en 123,5.