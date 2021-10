15-jarige Zonta van den Goorbergh rijdt volgend seizoen in Moto2

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh zal volgend jaar zijn opwachting maken in de Moto2-klasse. Hij heeft een tweejarig contract getekend bij het Nederlandse team RW Racing GP.

De pas 15-jarige Van den Goorbergh, de zoon van oud-topcoureur Jurgen van den Goorbergh, wordt naast Bo Bendsneyder de tweede Nederlander in de Moto2.

Van den Goorbergh rijdt nu nog in het Junior WK Moto3. De stap naar de Moto2 is volgens zijn nieuwe team groot en daarom zal zijn eerste jaar een leerjaar zijn. "Deze keuze zal voor sommigen een verrassing zijn", zegt Van den Goorbergh. "Maar gezien de mogelijkheden en de groei die ik heb laten zien is dit een stap die bij mij past op dit moment in mijn carrière."

"Ik heb er onwijs veel zin in. Het is een uitdaging, maar ik heb de tijd om me voor te bereiden door deze winter."

'Jonge Belg en jonge Nederlander'

"We kennen Zonta's talent en we zijn dan ook verheugd dat we in 2022 kunnen gaan werken met twee hele jonge talenten, een jonge Belg en een jonge Nederlander", zegt de manager van het team, oud-coureur Jarno Janssen.

Van den Goorbergh wordt bij RW Racing GP teamgenoot van de Belg Barry Baltus.