Fisherman's Friend-erfgename laat miljoenen na aan woonplaats Fleetwood

De Engelse kustplaats Fleetwood heeft een fortuin gekregen van een zakenvrouw. Doreen Lofthouse, die verantwoordelijk was voor de wereldwijde bekendheid van Fisherman's Friend, heeft 41,4 miljoen pond (48,9 miljoen euro) nagelaten aan haar woonplaats. Het is de bedoeling dat het geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het dorp. Lofthouse overleed in maart, ze was 91.

In Fleetwood wonen volgens de laatste telling (2011) zo'n 26.000 mensen. Het geld wordt beheerd door de Lofthouse Foundation, die de familie in 1994 oprichtte ten behoeve van het dorp. De gemeente noemt de donatie "ongelooflijk" en zegt "overdonderd te zijn door de vrijgevigheid". Het geld wordt onder meer gebruikt om meer toeristen naar de kustplaats te trekken.

Doreen Lofthouse trouwde in 1963 met Tony Lofthouse, kleinzoon van de oprichter van Fisherman's Friend, het snoepje waarvan de tranen je in de ogen kunnen springen in het zakje met de vissersboot erop. Het is bekend dat de Britse oud-premier Margaret Thatcher ze nam als ze een zere keel had van haar toespraken en ook de Franse president Emmanuel Macron zweert erbij.

Onder Lofthouse' leiding begon het bedrijf met het verkopen van de hoestpastilles via andere winkels. Tot dan toe gebeurde dat alleen rechtstreeks vanuit de fabriek. Langzaam maar zeker verspreide het merk zich over de hele wereld en ontwikkelde het bedrijf zich tot een groot concern. De snoepjes zijn nu in 120 landen te koop en Lofthouse heeft een jaaromzet van zo'n 55 miljoen pond.

'Moeder van Fleetwood'

Doreen Lofthouse stond bekend als "de moeder van Fleetwood". Ook bij leven droeg ze al veel bij aan het op de kaart zetten van het dorp. De afgelopen dertig jaar gingen tientallen miljoenen naar projecten in de gemeente. Zo kreeg de plaatselijke voetbalvereniging lichtmasten en de reddingsbrigade een reddingsboot. Ook schonk Lofthouse het dorp verschillende kunstwerken, waaronder een welkom-thuis-beeld voor de vissersfamilies.

"Ze was een buitengewone vrouw en een geliefde verschijning in het dorp", zei voorzitter Margaret Daniels van de ondernemersvereniging van Fleetwood bij haar overlijden.

Toen ze in maart overleed, riepen velen op tot een permanent aandenken aan haar. De gemeente bekijkt de mogelijkheden in overleg met de familie.