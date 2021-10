Geurts: 'Mooi dat ik laat zien dat je op hogere leeftijd steeds beter kan worden'

Geurts na achtste plek: 'Heb bereikt wat ik heel mijn carrière gehoopt had' - NOS

Drie kwartier lang, de tijd tussen de allereerste en de allerlaatste sprong in de finale van de wereldkampioenschappen turnen in Kitakyushu, hoopte Elze Geurts op een stunt van Bijbelse proporties. Zou zij, laatbloeier en pechvogel tegelijk, tijdens haar debuut op een WK dan eindelijk loon naar zeventien jaar werken krijgen? Een medaille behoorde zaterdag zeker tot de mogelijkheden voor de 26-jarige gymnaste van het Amsterdamse Turnz, die zich in de kwalificatie verrassend als tweede plaatste voor de eindstrijd. Het rechtvaardigde de droom dat ze uiteindelijk dan toch tot het podium kon reiken. Kortste weg naar een medaille Want was zo'n post-olympisch WK, dat voor de meeste wereldtoppers niet in de agenda voorkomt, voor turnsters van het kaliber Geurts niet de kortste (en enige) weg naar een medaille op een mondiaal titeltoernooi? De route richting ereschavot lag voor Geurts evenwel bezaaid met angels. Na haar eerste sprong, die met een score van 14.366 de toets der kritiek ruimschoots kon doorstaan, kwam het voor de als achtste gestarte debutante aan op de allerlaatste sprong van de eindstrijd.

Debutante Geurts achtste in finale op sprong op WK turnen - NOS

Het was alles of niets voor de in Raalte geboren turnster, wilde ze gekroond worden tot 'best of the rest' achter de ongenaakbare Rebeca Andrade. De Braziliaanse olympisch kampioene, die als tweede in actie kwam, was met een gemiddelde score van 14.966 punten al ruimschoots uit beeld verdwenen voor de overige finalisten. Uit haar repertoire koos ze voor een overslag streksalto met hele schroef, een oefening die ze op de trainingen veelvuldig afwerkte, maar waarop ze ervaring op de wedstrijdvloer miste. Geurts koos desondanks voor de risicovolle sprong, maar zag die moedige keuze niet beloond. Ze kwam bij de blinde landing voorover ten val, waarmee alle grond onder haar voeten in één klap werd weggeslagen. Met een waardering van 12.333 punten zakte haar gemiddelde score naar een totaal van 13.349. Eens te meer bleek hoop weinig meer dan drijfzand.

Quote De tweede plaats in de kwalificatie was een grotere schok dan mijn val. Elze Geurts

Nederlandse turnsters en WK-finales op sprong, het is en blijft geen gelukkig huwelijk. Tijdens Antwerpen 2013 was het een andere debutante al evenmin gegund het beste uit zichzelf te halen in de strijd om de medailles. Acht jaar geleden verliet de onfortuinlijke Chantysha Netteb na haar eerste sprong per brancard het Sportpaleis. Dat Geurts zich in Azië voor de finale had geplaatst, voelde voor haar al als een overwinning op zich, bekende ze na afloop. Turnen leek voor de gymnaste lange tijd eerst en vooral een kwestie van terugkomen van wéér een blessure. Dik medisch dossier Geurts beschikt over een medisch dossier waar ze als studente geneeskunde haar hart aan kan ophalen. Ze brak middenvoetbeentjes, vingers en tenen, kampte met chronische blessures een rug en schouders en scheurde zowel haar rechter- als linkerachillespees af.

Elze Geurts - AFP

En nu, ineens, stond ze in blakende vorm en gezondheid te midden van de beste acht sprongspecialisten van de wereld. "Dat ik me als tweede kwalificeerde voor de finale was een grotere schok dan dat ik hier ten val kwam." "Ik kwam naar Tokio voor een plaats bij de laatste acht. Twee weken geleden zag het er nog naar uit dat zoiets heel erg moeilijk zou worden. Dat ik daarin toch slaagde, was een enorme verrassing. Ik vind het mooi dat ik heb laten zien dat je op hogere leeftijd, zoals wij dat noemen, nog steeds beter kunt worden." 'Heel erg vet' In de finale staan met grote namen als olympisch kampioene Andrade en wereldkampioene op de meerkamp Angelina Melnikova voelde voor Geurts welhaast onwerkelijk aan. Het was een mooie afsluiting van wat ze omschreef als 'een moeilijk jaar', zei ze. "Heel erg vet."

Quote Als je uiteindelijk bereikt waar je je hele leven van droomt, is dat een kers op de taart." Elze Geurts