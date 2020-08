Alle koeien op eiwitdieet, boeren vinden het een regelrechte ramp

Nog twee weken en dan moet het voedingsschema van koe Aaltje 990 op de schop. Boeren mogen vanaf dan van minister Carola Schouten hun koeien niet meer teveel eiwit voeren. En dat allemaal om de stikstofuitstoot te verlagen.

Volgens boeren is het een ramp voor hun inkomen èn de koe. Hebben ze een punt? Is het erg om een koeiendieet zomaar om te gooien? En wat is dan het alternatief?

We zoeken het uit in deze video: