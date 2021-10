Elton John verrast door NPO Radio 2-onthulling Ed Sheeran, 'met z'n grote mond'

Elton John is enigszins verrast door zijn collega-zanger en protegé Ed Sheeran, die recent op NPO Radio 2 verklapte dat hij aan een kerstplaat werkt met de Britse zanger.

"Ik was verplicht tot geheimhouding en dan gaat Sheeran met z'n grote fucking mond naar Nederland", zegt de 74-jarige John grappend, maar met een serieuze ondertoon. Hij sprak met het Britse muziektijdschrift NME, waarin hij werd geconfronteerd met de onthulling van Sheeran.

"Het moet inderdaad uitkomen, maar we zijn nog niet klaar. Er is nog werk aan de winkel", zei John verder. Hij benadrukte dat hij niet meer kan zeggen. "Want het ligt bij hem."

Het interview in de ochtendshow Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2, waarin Sheeran de kerstplaat met John verklapt: